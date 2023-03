Le Yoga connaît un succès toujours plus grandissant car cette pratique permet d'avoir un impact positif sur le mental et le physique que vous soyez jeunes ou âgés, en bonne condition physique ou non. Cette pratique ne met pas en avant la compétition mais bien le sentiment de sérénité via la réappropriation de son corps.

Différentes pratiques sont disponibles en adéquation avec cette philosophie. Que ce soit du Yoga doux ou dynamique, vous avez différents styles qui s'offrent à vous :

Iyengar : un style plutôt statique avec comme objectif l'alignement du corps en étudiant chaque asanas pour mieux comprendre son corps

Hatha yoga : un style plutôt doux, souvent pratiqué par les personnes âgées ou avec des douleurs articulaires

Ashtanga : un style dynamique, mélangeant les postures et étirements de plus en plus difficiles

De nombreux avantages sur la santé grâce au Yoga

Cette pratique mettant en avant une meilleure compréhension du corps en évitant toutes contraintes, vous apprenez donc à avoir une meilleure posture corporelle, réduit les douleurs (musculaires et articulaires), favorise une meilleure digestion (grâce aux nombreuses postures de torsions). Outre l'aspect physique, la pratique du Yoga permet de retrouver un certain niveau de contentement et lutte directement sur la dépression et l'anxiété.

Il existe d'autres styles de Yoga que nous expliquons et nous invitons à consulter les informations de chaque studio de Yoga afin de mieux comparer les cours pratiqués et les tarifs associés.